مدبولى: مصر عازمة على الاستمرار فى دعم مؤسسات العمل العربى المشترك

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤسسات المالية العربية لكي تُكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تمنح رأس المال البشري اهتمامًا خاصًا في خُططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلًا عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنًا أساسيًا من أركان عملية التنمية الشاملة.

وأكد مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي القلب منها الهيئات المالية العربية، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية نحو غدٍ أفضل ننعم فيه جميعًا بالأمن والسلام والرخاء.