الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البهواشى: ضخ سيولة نقدية للمصدرين يزيد قدرة المنتج المصرى على التنافسية

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن هناك جهودًا مستمرة لسرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين تزيد قدرة المنتج المصري على التنافسية، موضحًا أن العملية التصديرية كان يتم ردها للمصدرين قبل ذلك من 4 إلى 5 أعوام، مؤكدًا أنه بهذه المبادرة التي قامت بها مصر ووثقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتمثل في رد الأعباء التصديرية بسداد معجل في نفس السنة المالية، أحدث حالة من السيولة لدى المصدر.

 

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن هذه المبادرة أعطت المصدر قدرة على تنفيذ توجيهات الدولة بالارتقاء بالمنتج المصري طبقًا لضوابط ومعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى أنّه زاد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

 

جهود الدولة لسرعة ضخ "سيولة نقدية" للمصدرين

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه المبادرة شكلت الصناعة المصرية وحافظت على العمالة التي كانت تعمل في هذه المشروعات في فترة من الفترات، التي كانت بها توقف في عجلة الإنتاج نتيجة لظهور بعض الأزمات مثل أزمة كورونا.

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