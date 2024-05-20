الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اتصالات النواب" تناقش أزمة شركة أوبر.. وتؤكد: قراراتنا واجبة النفاذ خلال 48 ساعة

جريدة الدستور

بدأت الآن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها للاستماع إلى ممثلي شركة أوبر ورئيسى (جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)؛ لمناقشتها موضوع وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أبرزهم: عبدالمنعم إمام - محمود عصام موسى - نى نتر الغزاوى، ضد وزيرى النقل والاتصالات فى ذات الشأن.

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وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من 64% من المصريين بيستقلون سيارت نقل الركاب التابعة للنقل الذكي، وهو أمر مهم لا بد من مراجعة عملهم، مؤكدًا أن ما حدث من حوادث متكررة هو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به، مؤكدًا أن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصرية في دعم الاستثمارات بشكل كبير.

وقال بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم إن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبة النفاذ على جميع الشركات وليس شركة أوبر، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعة حفاظًا على أرواح المصريين.

وشدد بدوي على أن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ على العالم من تحديث لمنظومة النقل، ونحن ليس بصدد مناقشة واقعه معينه ولكن بصدد منظومة معينة لا بد أن يكون لها ضابط ورابط، مشيرًا إلى أن أوبر الأكثر انتشارًا في مصر ووصل عدد الكباتن إلي 250 ألف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

ممثلي شركة أوبر شركة أوبر جهاز تنظيم النقل البري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسائل التطوير التكنولوجي

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