السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«النواب» يناقش مخالفات «أوبر».. ويستمع لطلبات إحاطة حول الوضع القانونى للشركة

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعًا، الإثنين، لمناقشة المشكلات التى يشهدها قطاع النقل الذكى فى مصر، ووسائل التطوير التكنولوجى للنقل الذكى؛ لتوفير كل سبل الأمان فى ظل ما حدث من اختراقات قانونية لبعض سائقى شركة «أوبر».

وكشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن توجيه الدعوة للمدير الإقليمى لشركة «أوبر» فى مصر، وكذلك رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، للحضور والاستماع إلى عرضهم حول المشكلة، وبحث الحاجة إلى التدخل التشريعى لتنظيم وسائل النقل الذكى واختيار العاملين بها.

وشدد «بدوى» على أن واقعة التحرش بالفتيات والنساء أصبحت مشكلة تواجه شركة «أوبر»، وتحتاج إلى مراجعة بيانات جميع العاملين بالشركة، وإجراء الكشف الطبى للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات. وأشار إلى أنه من المقرر اتخاذ توصيات مهمة، خلال هذا الاجتماع للحد من المشكلات التى يعانى منها عملاء «أوبر».

فى السياق ذاته، تقدمت النائبة مى مازن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بسبب تجاوزات الشركة.

وأشارت النائبة مى مازن إلى المخاطر الناتجة، من تكرار الحوادث التى يرتكبها سائقو شركة «أوبر» لنقل الركاب فى حق المواطن المصرى، ودور الوزارات المعنية فى التصدى لتلك الظاهرة.

وأكدت إحالة الطلب إلى لجنة النقل والمواصلات، على أن تتم مناقشته فى حضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار.

واستنكرت حوادث سائقى شركة «أوبر»، وغيرها من الشركات التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة، التى أدت إلى حالة من الفوضى فى وسائل النقل الخاص، وتطور الأمر لحوادث خطف وتحرش وقتل بشكل أصبح يزعج أولياء الأمور، قائلة: «لا بد من إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، خاصة أن تلك الشركات ليست لها مقرات فى مصر». وطالبت بوقف تراخيص ونشاط شركة «أوبر» ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية، بعد تكرار الجرائم البشعة المتمثلة فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل.

وتساءلت مى مازن: «لماذا لا يتم تقنين وضع هذه الشركات فى مصر بشكل كامل، وتكون لها مقرات معروفة، وتحت رقابة الجهات المختصة فى الدولة؟».

بدورها، تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرى النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن نفس الأزمة.

وأشارت النائبة إلى أن حوادث التحرش بمستخدمات تطبيقات النقل الذكى، أثارت حالة غضب لدى الكثير من المواطنين فى مصر من مستخدمى هذه التطبيقات، خاصة أولياء الأمور والأمهات الذين يستخدم أبناؤهم هذه التطبيقات لما توفره من أمان وحماية. وقالت: «خلال الفترة الأخيرة رأينا العديد من الحوادث من سائقى تطبيقات النقل الذكى، ومثل هذه الحوادث التى تقع من وقتٍ إلى آخر، تثير الكثير من الأسئلة حول معايير الأمان والسلامة التى توفرها هذه التطبيقات لمستخدميها».

 

اوبر الوضع القانونى لأوبر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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