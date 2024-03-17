الأحد 17 مارس 2024
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سياسي

وزير النقل: نعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دولية لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.

منطقة اقتصادية في جرجوب

كما كشف وزير النقل، تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب تصل لحوالي 200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، ووكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تعمل على الربط بين دول الجوار، من أجل مزيد من حركة التجارة والنقل.

وأكد وزير النقل، أن شبكة القطار السريع سيكون لها دور كبير في عمليات التجارة والنقل، فضلًا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي.

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