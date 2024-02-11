الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة النواب" توصى بحساب سعر السلع المدعمة بناءً على تكلفة الإنتاج

محمد السلاب
محمد السلاب

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين معتز محمود وكيل اللجنة وآمال عبدالحميد، بشأن غلق مصنع سكر أبوقرقاص بمحافظة المنيا وأثره فى ارتفاع أسعار السكر، وخطة الحكومة للتحفيز فى زراعة السكر.

وأكد محمد السلاب أهمية موضوع طلبات الإحاطة نظرًا لارتباطه بتوفير سلعة استراتيجية وهى السكر، إضافة إلى صناعة هامة تقوم على زراعة تلك المحاصيل الهامة.

توقف مصنع أبوقرقاص

واستعرض معتز محمود طلب الإحاطة، متسائلًا عن أسباب توقف مصنع أبوقرقاص وارتفاع أسعار السكر في الأسواق.

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اليوم.. "زراعة البرلمان" تناقش إعادة النظر فى أسعار توريد قصب السكر

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"الزراعة": لجنة تسعير قصب وبنجر السكر تنعقد الأسبوع المقبل

وانتقد "محمود" حصول الحكومة على السكر من المصانع بسعر أقل من التكلفة، مما تسبب في خسائر ضخمة للمصانع، ودفعها للتوقف عن الإنتاج.

وقالت النائبة آمال عبدالحميد إن مصنع أبوقرقاص كان يستقبل 750 ألف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل فقط 900 ألف طن، وذلك تسبب فى تحقق خسائر وصلت إلى 112 مليون جنيه، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار بوقف العمل به.

تطوير زراعة المحاصيل

وشددت عبدالحميد على ضرورة تطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما قصب السكر وبنجر السكر، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من منتجاتها الغذائية كأحد أركان الأمن الغذائي المصرى.

وتابعت: سجل الاستهلاك المحلى من السكر في مايو 2023 نحو 3.250 مليون طن، مقابل 3.100 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق، وبلغ الإنتاج المحلى نحو 2.3 مليون طن بانخفاض 7.2% عن العام السابق.

وأوضحت: تبلغ المساحة المزروعة بالقصب في مصر 330 ألف فدان، وتبلغ تكلفة فدان قصب السكر 26 ألف جنيه، وأن حجم الإنتاج انخفض إلى النصف بسبب ضعف الأصناف المزروعة.

من جانبه، أكد النائب محمد السلاب أن اللجنة سبق وطالبت وزارة الزراعة بخطة واضحة بشأن زراعة قصب وبنجر السكر.

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، الحكومة، بإفادتها بخطة واضحة بشأن زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر.

كما أوصت اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية بالحكومة فيما يتعلق بتحديد سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر بما يراعي المتغيرات في السوق العالمية.

وأوصت اللجنة أيضًا بالحفاظ على الصناعة الوطنية من خلال حساب سعر السلع المدعمة بناءً على تكلفة الإنتاج، وذلك حفاظًا على المصانع من الخسائر.

لجنة الصناعة بمجلس النواب بمجلس النواب مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا

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