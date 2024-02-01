"الزراعة": لجنة تسعير قصب وبنجر السكر تنعقد الأسبوع المقبل

أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منتجي القصب يطالبون بزيادة سعر التوريد لمصانع السكر من 1500جنيه للطن إلى 2500 جنيه للطن، وتنعقد الأسبوع المقبل لجنة من وزارة الزراعة والتموين وشركة السكر وجمعية منتجي القصب ممثل المزارعين، للوصول إلى حل لأسعار القصب كلجنة تسعير في موعد أقصاه 9 فبراير المقبل، ومن المتوقع الوصول بالسعر إلى 2000 جنيه للطن كسعر لتوريد وهو مجزي للمزارعين في ظل الأسعار الحالية.

اسعار القصب والبنجر

وقال "عبدالجواد" في تصريحات خاصة لـ" الدستور" انه سيتم إعادة النظر أيضا في أسعار محصول بنجر السكر للوصول الى سعر مجزي أيضا لافتا الى ان عمليات توريد القصب مستمرة لمحصول القصب عدا مصنع نجع حمادي " لوجود عجز في عمليات التوريد نتيجة توريد المزارعين محصول القصب لمصانع العسل الأسود وقيام الشركات بتصدير العسل إلى الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وأضاف" عبدالجواد "أن إنتاجها من السكر هذا العام من المتوقع أن يصل مابين 650 إلى 700الف طن سكر من القصب وتراجعت المساحات بسبب تدني أسعار التوريد وهناك فجوة من السكر في حدود 400 ألف طن ستزيد إلى 200 الف طن وسيتم سد هذه الفجوة من الاستيراد من الخارج ونسعى لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات من محصول البنجر وقصب السكر.

وأوضح" عبدالجواد " ان الزراعة ستبدا عمليات زراعة القصب بنظام الشتل حيث أن الشتلات أكد عوامل زيادة إنتاج محصول القصب لافتا الى ان إنتاج مصر من السكر نحو 2،5 مليون طن بانخفاض من 150 إلى 200الف طن، مشيرا الى ان مصانع القصب لاتعمل بكامل طاقتها ونسعى لزراعة القصب في الأراضي الصحراوية حيث أن زراعة القصب في الأراضي الصحراوية عملية ناجحة وهناك زراعات في الأراضي الصحراوية بمحافظة المنيا وهناك محاولات لزيادة الإنتاج من خلال وزارة الزراعة وشركات السكر.

وأشار رئيس مجلس المحاصيل السكرية، انة سيتم توريد 200 ألف فدان من قصبرالسكر هذا العام وهو أقل من طاقة المصانع بكثير، حيث انه المفروض زراعة أكثر من 320 ألف فدان بمحصول القصب هذا العام لتعمل المصانع بكامل طاقتها حيث تم زراعة 560الف فدان بمحصول بنجر السكر بانخفاض 140الف فدان عن العام الماضي، مشيرا الى ضرورة رفع سعر التوريد لتشجيع المزارعين على زراعة محصول القصب والبنجر والاهتمام بزيادة إنتاج المحصول وذلك بالتوسع الافقي والرأسي لقصب السكر.