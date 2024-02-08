الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سؤال برلمانى للحكومة عن خطة الاستفادة من مخلفات قصب السكر فى الصناعة

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة ممثلة في وزارتي البيئة والتجارة والصناعة، بشأن تعظيم الاستفادة من مخلفات قصب السكر.

وقالت النائبة فاطمة سليم: ينتج عن قصب السكر العديد من المخلفات سواء في مصانع السكر أو مصانع العسل الأسود، وهناك استفادة تتم منها إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.

استخدام مخلفات قصب السكر

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مخلفات قصب السكر يمكن استخدامها في صناعة الخل والمولاس والسماد العضوي والكحول وغيرها.

وقالت فاطمة سليم: وعلى الرغم من وجود بعض المصانع التي تستخدم هذه المخلفات في عمليات الصناعة، إلا أن هناك كميات كبيرة مهدرة ولا تتم الاستفادة منها، خصوصًا تلك التي تنتج عن مصانع العسل الأسود.
 مصانع العسل الأسود


وأكدت النائبة أن مصانع العسل الأسود لا تستفيد بأي شكل من مخلفات قصب السكر، بل تكتفي باستخدامها كوقود في الأفران، وطالبت الحكومة ممثلة في وزارتي البيئة والتجارة والصناعة ببحث أوجه الاستفادة من هذه المخلفات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

النائبة فاطمة سليم مجلس النواب قصب السكر مخلفات قصب السكر مصانع السكر العسل الأسود

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