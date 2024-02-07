نائبة: قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية "أسعدت الملايين"

قالت حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن الحماية الاجتماعية التي أعلنها، مساء الأربعاء، أسعدت ملايين المصريين، مؤكدة حرص القيادة السياسية على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن المصري.

أضافت "خطاب"، في تصريحات اليوم، أن حزمة القرارات التي أعلنها السيسي وبشكل عاجل تؤكد أن الرئيس يشعر بما يشعر به المصريون في ظل هذه الظروف الاقتصادية، موجهة الشكر للقيادة السياسية على هذه القرارات التي أثلجت قلوبنا.

وأفادت بأن الزيادة التي أعلنها الرئيس السيسي شملت العديد من القطاعات المختلفة بالدولة، بل جميع القطاعات، حيث تضمنت رواتب الموظفين وقطاع التعليم والمهن الطبية ورواتب المعاش.. كل هذا يحسب للرئيس في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأكدت "خطاب" أن القرارات التي أعلنها الرئيس من شأنها تحقيق الحماية الاجتماعية للبسطاء الذين يعانون من الظروف المحيطة، قائلة: "شكرًا للرئيس السيسي على شعوره بالمواطن وتوجيه بتنفيذ القرارات بشكل عاجل".