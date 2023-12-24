الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة حياة خطاب: الرئيس السيسى حريص على إصلاح الحياة السياسية فى مصر

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني، في أولى خطاباته عقب الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، تؤكد حرصه الشديد على استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية خلال المراحل المقبلة للحوار.

إصلاح الحياة السياسية 

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي حريص على إصلاح الحياة السياسية في مصر وإعادة الروح إليها مرة أخرى، مستغلًا الحالة التي أحدثتها الأحزاب السياسية المختلفة من خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

استكمال الحوار الوطني

وأكدت النائبة حياة خطاب أن الانتخابات الرئاسية الماضية شهدت تنوعًا سياسيًا وحزبيًا واسعًا من خلال وجود مرشحين منافسين للرئيس يمثلون 3 أحزاب سياسية بأفكار وأيديولوجيات مختلفة، وكذلك إعلان العديد من الأحزاب السياسية دعمها للرئيس السيسي، بالإضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات الجماهيرية الحزبية في القاهرة والمحافظات، وهو ما ساهم في تحقيق نقلة إيجابية للأحزاب السياسية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن استكمال الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة سيساهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية والتعددية والتنوع في المشهد السياسي المصري، من خلال تواجد كل ممثلي القوى السياسية والحزبية والمجتمعية في جلسات الحوار الوطني المختلفة.

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى الانتخابات الرئاسية

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