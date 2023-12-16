السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة حياة خطاب: مصر لم تتأخر يومًا عن دعم الأشقاء في فلسطين

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تواصل جهودها في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، رغم استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على جميع أنحاء القطاع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لم تتأخر يومًا واحدًا عن دعم الأشقاء في فلسطين.

مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الحرب 

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لها اليوم، أن مصر منذ بداية الحرب ولم تغلق معبر رفح على الإطلاق ولو لساعة واحدة، مؤكدة أن الدولة المصرية أكدت على هذا الأمر في العديد من المحافل والمناسبات، إلا أن الجانب الإسرائيلي هو من يعرقل إدخال المساعدات من معبر رفح من الجانب الفلسطيني نظرًا لصفته السلطة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المصريين يتعاملون مع القضية الفلسطينية على إنها قضية كل المصريين، وهو ما ظهر في الدعم الشعبي الواسع للقيادة السياسية في مصر في كافة خطواتها لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم وكذلك مواجهة كافة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية 

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود المصرية لم تتوقف على الإطلاق من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار نهائيًا، وبدء مفاوضات جادة من أجل إيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، قائمة على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إلى أن الدور المصري في القضية الفلسطينية محوريًا وعلى المجتمع الدولي أن يستمع ويعمل على تنفيذ الرؤية المصرية من أجل حل القضية بشكل نهائي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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