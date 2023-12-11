النائبة حياة خطاب تتفقد لجانًا انتخابية: إقبال غير مسبوق

مرت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، على عدد من اللجان الانتخابية بمناطق مصر الجديدة والزيتون والمطرية، لتفقد الأجواء الانتخابية، وحث المواطنين على ضرورة المشاركة بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وقالت النائبة حياة خطاب، في تصريحات لها خلال الجولة التفقدية، إنها رصدت اليوم إقبالًا كبيرًا وواسعًا وغير مسبوق من المواطنين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مؤكدة أن هذا الاحتشاد الواسع من المواطنين وحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية دليل على وعي وإدراك المصريين أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن اللجان الانتخابية تشهد كذلك تنظيمًا رائعًا من كل القائمين على العملية الانتخابية من القضاة والمشرفين والموظفين ورجال الأمن، مشيدة بالتسهيلات الواسعة التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين من أجل تذليل كل العقبات.