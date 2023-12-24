الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بالتنسيقية: يكفى الحوار الوطنى فكرة التحاور وقبول الاختلاف والنقاش

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كانت دعوة صادقة وبها فاعلية ودعم من الرئيس السيسي نفسه على رأس الدولة المصرية، أن يكون هناك حوار فعال يشارك فيه كل المصريين، ليتحدثوا عن جميع التحديات التي تقابل الدولة المصرية.

أهمية الحوار الوطني

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأحد: أهم ما نتج عن الحوار الوطني في جولته الأولى قبل الانتخابات الرئاسية هو فكرة الحوار الوطني نفسه، ففي تنمية الحياة السياسية في مصر، كان الحوار الوطني له دور كبي جدًا في تنمية حقيقية للحياة السياسية المصرية.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مصر لم يكن لديها من قبل ثقافة الحوار، فلو كان فقط ما فعله الحوار الوطني، أنه أوجد فكرة الحوار وقبول الاختلاف والنقاش بين القوى السياسية "فيكفيه" هذه الميزة.

تنسيقية شباب الأحزاب الرئيس السيسي السيسي الحوار الوطنى الحياة السياسية الاختلاف

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