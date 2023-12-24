الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم والأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا بالفعل فصل الشتاء أمس الجمعة، ولاحظنا خلالها انخفاضات في الطقس ودرجات الحرارة، موضحة أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، كان العامل المهم في إحساسنا بالبرودة.

الطقس اليوم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الأحد، أن هناك سقوطًا للأمطار خاصة على المناطق الساحلية، مفيدة بأنه لمدة أسبوع من اليوم وحتى يوم الخميس القادم، ستتجه درجات الحرارة تدريجيًا نحو الارتفاع بمعدل درجتين أو ثلاث درجات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم خلال فترات النهار تصل لـ22 درجة مئوية، وعلى مدار الأسبوع كله ستتراوح بين 22 إلى 23 درجة مئوية في فترات النهار.

وكشفت عن أن ما سوف يعطي الشعور باستقرار الطقس ودرجات الحرارة هو أن سرعات الرياح سوف تقل في معظم محافظات الجمهورية، خاصة مع سطوع الشمس، ما يعطي أجواء شتوية دافئة تمامًا خلال فترات النهار، ولكن ستظل درجات الحرارة منخفضة خلال فترات الليل.