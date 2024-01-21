الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حياة خطاب تطالب بخطوات وأفكار جديدة خارج الصندوق لجذب أكبر عدد من السياح

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

أكدت  النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ على أهمية الموضوع المطروح للنقاش، موضحة أن السياحة في مصر مصدر أساسي للدخل القومي، قائلة: لا شك أن السياحة تأثرت بشكل كبير بسبب الأحداث المختلفة في المنطقة.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، أثناء الجلسة العامة للشيوخ اليوم الأحد أثناء طلب المناقشة العامة المقدم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر، بضرورة وجود خطوات وأفكار جديدة، ومقترحات خارج الصندوق كي يتم جذب أكبر عدد ممكن من السياح.

الترويج للمقاصد السياحية

وأشارت خطاب إلى أن ما يحدث في المنطقة وله تأثيرات سلبية علي مصر يستدعي من وزارة السياحة أنها تتحرك وبأقصى سرعة لوضع استراتيجية ترويجية ويكون لديها تخطيط شامل للترويج للمقاصد السياحية في مصر، ويتم العمل من خلالها على عناصر كثيرة للجذب السياحي.

وأفادت خطاب: نسمع كثيرًا عن مبادرات مختلفة لوزارة السياحة لجذب السياح، قائلة: محتاجين نعرف المبادرات دي اتعملت إزاي وإيه مردودها واستفدنا منها ولا لأ؟

وطالبت خطاب بعدة نقاط لتنشيط السياحة، أولًا أن هيئة تنشيط السياحة لا بد أن تكون لديها خطة للترويج لعدد كبير من الأشكال والأنماط السياحية الجاذبة للاستثمار. 

استغلال افتتاح المتحف المصري الكبير

كما طالبت بضرورة استغلال حدث كبير مثل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه قريبًا، مشيرة إلى ضرورة الترويج له خاصة أنه من أكبر المتاحف الأثرية على مستوى العالم، قائلة: لو اشتغلنا عليه كويس هيكون عنصر جذب سياحي مهم جدًا جدًا،، فلازم نعرف خطة الوزارة في النقطة دي تحديدًا، وشغالين عليها إزاي؟

وفيما يخص ملف الغرف الفندقية، طالبت بمعرفة جهود الحكومة ووزارة السياحة في هذا  الملف، وماذا فعلنا كي نصل لأقصى طاقة استيعابية.

وختمت حديثها بالتشديد على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، وضرورة خلق أسواق جديدة وتشجيع السياحة العربية.

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ السياحة التنمية السياحية المستدامة حياة خطاب

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