اجتماعات مكثفة في اللجان النوعية بـ"الشيوخ" بشأن الضريبة العقارية وعوائق الاستثمار

تشهد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة اليوم، عقب الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

دراسة الأثر التشريعي لعدد من القوانين

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006، بشأن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار. كما تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل سامي نجاتي بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتنظر لجنة الثقافة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (121) لسنة 1983 والمقدمة من النائبة هيام فاروق بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم. وتستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية

وتناقش لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير حول سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في منطقة القناة الاقتصادية لمصر.

وتدرس لجنة الطاقة الطلب المقدم من النائبة نهى أحمد زكى بشأن دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم (1) لسنة 1994 فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية.

كما تناقش لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ خطة وزارة الإسكان فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، مثل سكن مصر - الإسكان الاجتماعي ودار مصر - جنة مصر.

آليات ربط البحث العلمي بتعزيز وتعميق التصنيع المحلي

وتناقش لجنة التعليم الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى زكى بشأن " وضع آليات ربط البحث العلمي بتعزيز وتعميق التصنيع المحلي"، وذلك فى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة، موضوع الشباب والأسرة.. رؤية لبناء الوعي، لنشر الثقافة الرياضية في الريف المصري.

وفى اجتماعها الثاني تناقش اللجنة موضوع الشباب والفن ونماذج القدوة (سبل مكافحة التعصب الرياضي).

وتناقش لجنة الشئون الخارجية والعربية، آخر المستجدات في العلاقات المصرية الآسيوية.

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي دور المشروعات القومية فى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الأمن القومي.

وكذلك تناقش لجنة الشئون الصحية رؤية وزارة الصحة فى النهوض بالمنظومة الصحية وفقًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة.

وتناقش لجنة الزراعة طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم وعشرين عضوًا، والنائبة هالة كمال وعشرين عضوًا بشأن تنمية الثروة السمكية".

وتستكمل لجنة حقوق الانسان مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد بعنوان "الإدمان في مصر" وذلك في لجنة مشتركة من لجنة حقوق الأنسان والتضامن الاجتماعي مع مكتب لجنة الصحة والسكان.