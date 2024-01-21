وكيل مجلس الشيوخ تطالب بإعداد مبادرات عن السياحة الداخلية في مصر

أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر من الدول الرائدة عالميًا في مجال السياحة، بفضل ما حباها الله به وما وفره لها تاريخها وحضارتها العميقة، من موارد سياحية متنوعة تجعلها مقصدًا بارزًا في مجالات السياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات والمهرجانات والسياحة البيئية وغيرها، مما جعل السياحة واحدة من أهم الأنشطة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وأحد مصادر العملات الأجنبية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لتوضيح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

كذلك طلب مناقشة عامة قدمه النائب حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.

وقالت “فوزى”: "من الملفت للنظر أن مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في توفير الأمن والأمان الذي يُعدُ الخطوة الأولى للترويج السياحي، تمامًا مثلما تسعى للتغلب على معوقات السياحة وتذليل العقبات التي قد تعترضها، سواء من حيث المنشآت السياحية أو الكوادر المؤهلة أو برامج الترويج الخارجي، أو حتى التبصير ببعض المشكلات الاجتماعية والثقافية التي تتعلق بوعي المواطن، وكيفية تعامله مع السائح".

وأضافت: “إن ما نحن بصدده اليوم من مناقشات هو بالتأكيد مناسبة للتعرف عن قرب على ما قامت وتقوم به وزارة السياحة والآثار من جهود لوضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بمصر 2030 موضع التنفيذ، خاصة في محاورها المتعلقة بالإصلاح التشريعي ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وزيادة أعداد السائحين ورفع كفاءة الموارد البشرية وغيرها”.

وتابعت: “لا بد من الإشارة إلى أهمية الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي، كما جاء في طلب المناقشة، حتى يصبح القطاع السياحي المصري صديقًا للبيئة ويمكنه تحقيق مفهوم السياحة المستدامة”.

وأكدت ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية المصرية كونها لا تقل أهمية عن السياحة القادمة من الخارج، معقبا: “وفي هذا المجال فإنني أطالب بأن يتم إعداد مبادرات سياحية خاصة بهذا الجانب من السياحة، الذي أعتبره حقًا للمواطن المصري، وجزءًا من برنامج تنمية وعيه وانتمائه إلى الوطن، وتعريفه بجغرافية وتاريخ البلد الذي ينتمي إليه”