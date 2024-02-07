عضو بـ"الشيوخ": الرئيس يهدي المصريين حزمة حماية اجتماعية فى ليلة الإسراء والمعراج

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كاهل الأعباء عن المواطنين، فى ظل الأزمات الاقتصادية التى بعيشها العالم بأثره.

وقالت عفيفي فى تصريحات لها اليوم، إن الإجراءات هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار السلع، مضيفة: “هذه الإجراءات تتماشي مع السياسات التى اتخذتها الدولة لمواجهة مضاربات الدولار”.

وأضافت أن الرئيس السيسي أدخل الفرحة على قلوب المصريين في ليلة الإسراء والمعراج، وتطبيق هذه الحزمة سيتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، لافتة إلى أن زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور سيساهم في تخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين.

وسبق أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

زيادة الأجور

وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.