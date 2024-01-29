الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية.. ريهام عفيفي: عقدة الخواجة يجب أن ننتهى

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ تخصيص جلسة برلمانية بحضور وزير الشباب والرياضة ومسئولي اتحاد كرة القدم،وذلك لاستبيان الحقائق حول خسارة المنتخب الوطنى لكرة القدم وخروجه من الدور ال 16 لكأس الأمم الافريقية والمقامة فى كوت ديفوار.

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنها ستتقدم بطلب مناقشة عامه حول أسباب فشل المنتخب الوطنى لكرة القدم فى الحصول على كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2010،وعدم نجاح الاتحاد المصري لكرة القدم فى اختيار مدرب كفء لقيادة المنتخب.

وتساءلت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ عن غياب الاتحاد المصري لكرة القدم عن المشهد فى واقعة رحيل لاعب المنتخب المصري الدولي  محمد صلاح وعودته إلي ناديه "ليفربول" لتلقى العلاج.

وقالت:اتحاد كرة القدم وراء الظلم الذى تعرض له اللاعب محمد صلاح لعدم توضيحه حالة الإصابة التى تعرض لها اللاعب وعدم وجود امكانيات فى الدول المضيفة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار"لتلقي العلاج مما ترتب عليه رحيله من المنتخب.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على أهمية توضيح كافة الحقائق والاسباب وراء استمرار فشل المنتخب الوطني لكرة القدم فى حصد أى بطولة منذ سنوات طويلة  رغم كل الامكانيات التى وفرتها الدولة ودور وزير الرياضه فى دعم اللاعبين.وقالت:كل هذا والاخفاق مازال مستمرا.

وتساءلت:هل من المقبول  الاستمرار فى الاعتماد على مدرب أجنبي يحصل على راتبه بالدولار،وهناك عقول مصرية من المدربين قادؤة على قيادة المنتخب فى المرحبة القادمة.وقالت:كفانا عقدة الخواجة وعلينا بالتركيز فى المرحلة القادمة وهذا لن يحدث الإ بتوضيح كافة الأمور المتعلقة بأسباب خسارة المنتخب الوطنى وخروجه من كأس الأمم الأفريقية.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الاثنين تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية.

وزير الرياضة المنتخب الوطني لكرة القدم النائبة ريهام عفيفي وزير الرياضة والشباب المنتخب الوطني

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