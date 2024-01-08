الإثنين 08 يناير 2024
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سياسي

الجبلاوى: الرئيس الفلسطينى أكد أهمية دور مصر الرائد دعمًا للقضية

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إشادة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، خلال القمة المشتركة مع الرئيس السيسي اليوم، بدور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية يؤكد الجهد الكبير والمتواصل للقيادة المصرية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أسهم بكل الطرق في وقف العدوان علي غزة والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، كما أنه يقضي علي الشائعات التي دارت حول دور مصر الوطني تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن مصر منذ بداية العدوان على قطاع غزة ومن قبلها وهي تبذل جهودًا واضحة علي كل الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي علي غزة، موكدًا أن دور مصر التاريخي والريادي سيتذكرها الأجيال جيلًا بعد جيل، مشددًا علي أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وأمن قومي لمصر.

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النائب محمد الجبلاوى: مصر لم ولن تألو أى جهد لدعم القضية الفلسطينية

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النائب محمد الجبلاوى: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب حرب إبادة جماعية فى قطاع غزة

وأشار "الجبلاوي" إلى أن القمة المصرية الفلسطينية اليوم بين كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أكدت أن ما يحدث في فلسطين مأساة إنسانية كارثية لم تشهدها غزة من قبل.

وشدد عضو "طاقة النواب" أن مصر ستظل الداعم الأول وبقوة للقضية الفلسطينية وللأشقاء الفلسطينيين في حربهم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا من المجتمع الدولي أن يبحث عن حقوق الانسان في ظل الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال على مدار ما يقرب من 100 يوم، وأن يبتعد عن الشعارات وأن يضع الشعب الفلسطيني علي مائدة اهتماماتها.

الرئيس الفلسطيني أبو مازن مجلس النواب السيسي القضية الفلسطينية

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