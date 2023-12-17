الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائب محمد الجبلاوي: مصر لم ولن تألوا أي جهد لدعم القضية الفلسطينية

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

 

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر لم ولن تألوا أي جهد لدعم القضية الفلسطينية وكذلك دعم الأشقاء في قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال على القطاع والذي دخل يومه الـ 72.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات سواء سياسيًا أوإنسانيًا، مشيدًا بما تم إعلانه اليوم عن وصول 40 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالاضافة إلى دخول 6 شاحنات لقطاع غزة عبر معبر رفح.

 

 

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وأشار النائب محمد الجبلاوي، إلى أن مصر منذ بداية الحرب والعدوان على قطاع غزة، ولم تغلق مصر معبر رفح من ناحية البوابة المصرية على الإطلاق، منددًا بما قام به الجانب الإسرائيلي بعرقلة إدخال المساعدات من معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تبذل قصارى جهدها من خلال اللقاءات الثنائية والاتصالات المكثقة مع قادة دول العالم لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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