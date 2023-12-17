الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد سلماوى: جزء من تصويت المواطن كان على الموقف بمنع تصفية القضية الفلسطينية

الكاتب محمد سلماوي
الكاتب محمد سلماوي

قال  الكاتب محمد سلماوي، إن المشاركة السياسية في الانتخابات في ظل هذه الظروف، يؤكد حرص المواطن المصري على المسار الديمقراطي، لافتًا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف الاستثنائية قرار جريء،  خاصة أن مصر تواجه أزمة غير مسبوقة،  مثل مواجهة تهديدات باقتطاع أجزاء من سيناء، وأشياء أخرى تضع مصر في وقت خطر. 

وأضاف الكاتب الصحفي محمد سلماوي  خلال  حواره  مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن  جزءا من تصويت المواطن المصري كان تصويتًا على الموقف المصري الوطني الخاص بمنع تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن المواطن المصري لم يكن يصوت فقط على اختيار الرئيس، ولكنه كان يصوت على  الحفاظ على الأمن القومي، وسلامة الأراضي المصرية، ومنع مخطط تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

ولفت إلى أن هناك غيابًا كاملًا  للأحزاب السياسية التي تزيد عن الـ100 حزب، معقبًا: "لولا الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكان الشعب المصري نسى وجود الأحزاب"، مشيرًا إلى أن تواجد حزب الوفد لا يتناسب مع عراقته أو مقراته المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية أو حتى مع تاريخه. 

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