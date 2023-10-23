الإثنين 23 أكتوبر 2023
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الثقافة

محمد سلماوى: أعمال مجدى عثمان تتمتع بالجرأة فى الموضوع

محمد سلماوى
محمد سلماوى

يفتتح الفنان مجدي عثمان، مساء غد الثلاثاء، معرضه الجديد «نتاج زمني» بقاعة الباب، في متحف الفن الحديث الواقع بدار الأوبرا المصرية.

وعلى هامش المعرض قال الكاتب الكبير محمد سلماوى إن الجرأة الفنية هى عنوان الأعمال التى تحمل توقيع الفنان مجدى عثمان، فرغم دراسته الأكاديمية وتخرجه فى قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بتقديرات متفوقة فإنه لم يدرس قاعدة من قواعد التصوير إلا وقام بتكسيرها وتطويعها لرؤيته الفنية التى تعتمد على نسق مميز من حيث الشكل والمضمون معا، فموضوعات مجدى عثمان- خاصة البورتريهات- يشوبها قدر من التشوه الفنى الذى ميز فن البورتريه الحديث ابتداء من الربع الثانى من القرن العشرين، على يد بيكاسو ودالى ورفاقهما، ومع ذلك فشخصياته لا تشبه فتيات بيكاسو ذوات العيون الثلاث، ولا أفيال وجياد دالى السريالية، بل لها طابعها الخاص الذى لم ينقله عن أحد، والذى يتسم بجرأة غير عادية قد يخشى غيره الإقدام عليها.

وأضاف: «ويتلازم مع جرأة الموضوع فى أعمال مجدى عثمان جرأة مماثلة فى تكوين اللوحة، وهو تكوين كثيرا ما يبعد عن السيمترية التقليدية ليقدم لنا تكوينا مغايرا قد يسحب عين المشاهد إلى جانب من اللوحة، أو بقعة بعينها يكمن فيها مفتاح التشكيل الكلى للعمل».

وأكمل: «ويكتمل ثالوث الجرأة بتلك الألوان الصريحة التى توهمك بأنها لا تعرف أنصاف الحلول، فالأحمر أحمر فقط، وكذلك الأزرق والأخضر، رغم تعدد درجات كل منها الخارجية، وتنوع أصباغها الداخلية. هى ألوان صارخة تكمل معالم عالم مجدى عثمان ذا الطابع المميز».

المعرض يأتي تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 4 من شهر نوفمبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميًا من التاسع صباحًا وحتى التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.

الفنان مجدي عثمان نتاج زمني قاعة الباب متحف الفن الحديث دار الاوبرا

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