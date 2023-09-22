السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوي لـ"الوثائقية": الأستاذ هيكل لم يكن كاهن مطيع لنظام عبد الناصر

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال محمد سلماوي، كاتب صحفي، إن الوصف الذي قاله البعض عن علاقة محمد حسنين هيكل بجمال عبد الناصر بأنها علاقة الكاهن بالفرعون ليس وصف دقيق كما كان يتوقع الكثيرين، معبراً: "الكاهن يطيع الفرعون لكن هيكل كان صاحب رأي ونظرية، ولهذا كان يتفق مع عبد الناصر في بعض القضايا ويختلف مع البعض الآخر".

احترافية هيكل الصحفية 

وأكد محمد سلماوي، خلال حواره لكاميرا “الوثائقية”، أن جمال عبد الناصر لم يكن مطيع لجمال عبد الناصر بصورة عمياء مثلما يتوقع البعض، ولكن بالتأكيد هيكل استفاد أنه كان قريب من جمال عبد الناصر وقريب من مصادر صنع القرار، وحصل هيكل على هذه المكانة من خلال مهارته الصحافية المتميزة.

الناصح الأمين 

وفي سياق متصل، قال أنور عبد اللطيف، كاتب صحفي، إن محمد حسنين هيكل قال له إنه ناصح أمين وليس مشارك في صنع القرار، وهذه هي مهمة الصحفي المحترف، وذلك كان في عهد الرئيس عبد الناصر.

محمد حسنين هيكل الناصح الامين حياة هيكل الكاهن والفرعون الوثائقية

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