سيرة الأستاذ| "الوثائقية" تكشف كواليس البداية فى حياة "هيكل"

عرضت قناة "الوثائقية"، فيلم وثائقي بعنوان "هيكل.. سيرة الأستاذ"، احتفالًا بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل.

وسلط الفيلم الضوء على أبرز محطات حياته، التي أسّسّت مبكرًا للقلب اشتُهر به في الأوساط الصحفية وهو "الأستاذ".

وقال الفيلم :" في حياة مليئة بمعارك الصحافة وعواصف السياسية وودوي الحروب، عاصر الملكية صبياً ثم مراسل حربياً جوالاً، وبين أغلام العلمين ونكبة فلسطين، ودوائر النار حول العالم".

وأضاف:" يوليو عام 1952 كانت أعوام الإشراق وسنوات الغليان، دون فلسفة الثورة وصاغ خطاب التنحي، ورسم مشهد النصر، وعند مفترق طرق خرج من الأهرام وانتقل من القصور إلي غرف التحقيق وأسوار السجن الشاهقة".

وواصل:" في الـ 80 من عمره استأذن في الانصراف، بعد أن شهد سنوات ملتهبة، نجا خلالها من محاولة اغتيال، وأودع وصيته على عشر صفحات بيضاء وغادر".

وتابع:" بداية الأستاذ هيكل كانت في منطقة الدراسة بالقرب من مسجد الحسين، حيث وُلد في 23 سبتمبر عام 1923، وفي لحظة الميلاد تعددت الأمنيات، فالأب أراد في صبيه الأول أن يخلُفه في تجارة الغلال والقطن، ولكن الأم كان لها رأي أخر".

وتقول مها هيكل، شقيقة أسطور الصحافة الأستاذ هيكل :" والدها كان مثل باقي رجال هذا الزمن.. يحب أن يمارس ابنه نفسه مهنته".

وأضافت: “والدي كان يتمني أن أخي يعمل بالتجارة ولكن والدتي كانت شايفة إنه لازم يكمل تعليمه في الاتحاه اللي هو عايزه”.