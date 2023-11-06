النائب محمد الجبلاوى: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب حرب إبادة جماعية فى قطاع غزة

أدان النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، استمرار المجازر والانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني على مدار شهر كامل، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن حديث وزير التراث الإسرائيلي عن ضرب غزة بالقنبلة النووية وأنها أحد خيارات الحرب يدل على مدى تطرف حكومة نتنياهو وحجم الجرائم التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

وأشاد الجبلاوي بجهود الدولة المصرية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، سواء سياسيًا أو دبلوماسيًا وكذلك إنسانيًا، مؤكدًا أن مصر تبذل كل ما في وسعها من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

كما أكد النائب محمد الجبلاوي، أن الدولة المصرية نجحت في تقديم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، مشيدًا بمجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكذلك مؤسسة حياة كريمة في دعم الأشقاء بالأراضي المحتلة.