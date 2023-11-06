رئيس الوزراء الفلسطينى: تصريحات وزير التراث الإسرائيلى دعوة لـ"هيروشيما" فى غزة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أمر اعتقال بحق المجرمين المسئولين عن ارتكاب المجازر في قطاع غزة.

وتطرق رئيس الوزراء الفلسطيني إلى تصريحات وزير التراث الإسرائيلي العنصري عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الإثنين: وزير التراث الإسرائيلي لم يكتف بـ10 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح ومليون نازح، أراد أن يرى هيروشيما في غزة.

ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن غزة الغارقة في الظلم والظلام بحاجة إلى كهرباء وماء، مشددًا على أهمية وقف العدوان على القطاع المحاصر؛ للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، وتابع: أراد أن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية، هذا المتعطش للدم يريد القتل بهدف القتل.

أدعو الأمم المتحدة لإلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمى ونشر صور أطفال فلسطين

وأكمل: (فالآن اذهب إليهم واضربهم لا تعف عنهم، بل اقتل كل رجل وامرأة، وكل طفل ورضيع والبقر والغنم والجمال والحمير)، هذه دعوة للإبادة الجماعية، في غزة يفقد آلاف الأطفال حياتهم، وفي العالم يستعدون للاحتفال بيوم الطفل العالمي، أدعو الأمم المتحدة لإلغاء هذا الاحتفال ونشر صور أطفال فلسطين الذين غيبوا عن مدارسهم ورياض أطفالهم بفعل ماكينة القتل الإسرائيلية.

ونوه إلى أن وزير الحرب في حكومة الاحتلال يعتقد أنه يقاتل حيوانات بشرية، كما أن أحد الجنرالات قال: علينا أن نخلق أزمة إنسانية في غزة لكي لا تصبح قابلة للحياة، ولفت إلى أن المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الإنسان على التحمل، مضيفًا: أطفال يقتلون من القنابل وجوعًا وخوفًا، وجرحى بلا علاج، وسيارات إسعاف تقصف فأصبحت لا تلبي نداء الاستغاثة.

تصريحات وزير التراث الإسرائيلى عميحاى إلياهو

وأمس الأحد، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هو إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: هذا أحد الخيارات.

وينتمي إلياهو إلى حزب "القوة اليهودية" الذي ينتمي إليه أيضا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو الحزب الذي يؤيد بناء المستوطنات واحتلال أراضي القطاع.