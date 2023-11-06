الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: عدد شهداء قطاع غزة وصل إلى 10 آلاف شهيد

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلن منسق الهلال الأحمر الفلسطيني، على ضميدي، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 10 آلاف شهيد، مع استمرار القصف المكثف على القطاع، وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة.

مأساوى للغاية

وأعرب منسق الهلال الأحمر الفلسطيني- في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الإثنين، من مدينة نابلس- عن أسفه الشديد لعدم قدرة المنظمات والمؤسسات الدولية على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى غزة في ظل الوضع الراهن الذي وصفه بـ"المأساوي للغاية".

وأوضح أن "الوضع في غزة مأساوي وكارثي بسبب وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية والغذائية، مع خروج المستشفيات عن الخدمة، وتعطل سيارات الإسعاف عن العمل جراء استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى وجود أزمة كبيرة في توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي القطاع.

وأكد "ضميدي" أن "الهلال الأحمر الفلسطيني تنسق مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية لكن لا يتم إيصال المساعدات بشكل كافٍ لقطاع غزة"، منتقدا في الوقت نفسه "استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا، مثل الفوسفور الأبيض، من أجل إبادة أهل غزة".

وحذر منسق الهلال الأحمر الفلسطيني من عواقب كارثية في القطاع الصحي بغزة مع ارتفاع عدد المصابين في ظل وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية وانتشار الأمراض والأوبئة جراء صعوبة انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض.

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الهلال الأحمر الفلسطيني لصليب الأحمر منظمة الصحة العالمية إبادة أهل غزة عدد الشهداء

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