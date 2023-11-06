الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الصينية: سنبذل قصارى جهدنا بمجلس الأمن لاستعادة السلام في فلسطين

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستبذل قصارى جهدها بمجلس الأمن لاستعادة السلام في فلسطين، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الأولوية لبكين في الوقت الحالي هى وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية، إن أعداد الضحايا المدنيين في غزة يزداد يوميًا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي دولة صاحبة ضمير ومسئولية أن تسمح باستمرار هذه المأساة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الأولوية لبكين في الوقت الحالي هى وقف إطلاق النار، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، أو توسيع دائرة الصراع.

وأضاف أن الصين ستكرر نداءها للمجتمع الدولي، وستعزز التنسيق مع الأطراف المعنية، وخاصة الدول العربية، لدعم العدالة وبناء التوافق واتخاذ الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن لتهدئة الصراع، وحماية المدنيين، وتخفيف الأوضاع الإنسانية، واستعادة عملية السلام، والسعي لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار حل الدولتين.

الخارجية الصينية مجلس الأمن الصين فلسطين السلام في فلسطين

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