الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زكي عباس: التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية تأكيد على وحشية جرائم الاحتلال

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أعرب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، عن رفضه التام للتصريحات التي أدلى بها وزير إسرائيلي بأن الحل هو ضرب غزة بقنبلة نووية.

تأكيد على وحشية جرائم الاحتلال

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه التصريحات تأكيد على وحشية الجرائم التي يرتكبها بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

إرهاب دولة 

وأكد عضو مجلس النواب، على أن هذه التصريحات دليل على أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي بمثابة إرهاب دولة لا يمكن السكوت عليه وتستوجب التدخل الدولي والمحاكمة الدولية لقتل الأبرياء وارتكاب جرائم تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

برلمانى: تصريحات أحد وزراء حكومة الاحتلال بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية جنون وإرهاب

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذه التصريحات تدل على سياسة دولة وتعبر عن حكومة نتنياهو، قائلا:" هذه التصريحات قد تؤدي إلى حرب عالمية مؤكدة وتدفع لانفجار غير مسبوق بالشرق الأوسط.

تصدي المجتمع الدولي لإرهاب إسرائيل

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تصدي المجتمع الدولي لإرهاب إسرائيل، وعدوانها المستمر على قطاع غزة، والقصف البري والبحري والجوي الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مخافة أن يؤدي ذلك لحرب شاملة في المنطقة.

وأكد النائب زكي عباس، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تألوا جهدا في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على تكثيف الجهود لإنهاء الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحل عادل وشامل من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق أمس،  اتصالًا من "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع، وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.

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