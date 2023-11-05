الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية الفلسطينية" تدين تصريحات وزير التراث الإسرائيلى: "عنصرية وهمجية"

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات العنصرية الهمجية لوزير التراث الإسرائيلي عمحياي إلياهو بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادته.

تصريحات "إلياهو" إعلان صريح وإقرار واضح

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن تصريحات "إلياهو" إعلان صريح وإقرار واضح بما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وتحديدًا المذابح التي تُرتكب يوميًا ضد المدنيين في غزة.

وطالبت المجتمع الدولي والدول بالتحلي بالجرأة وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال والنساء، وعن انتهاكاتها الجسيمة والصادمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. 

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