الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة النواب": حكومة الاحتلال الإسرائيلى فقدت عقلها

معتز محمود
معتز محمود

علق النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على التهديدات التي صدرت عن أحد وزراء حكومة  الاحتلال الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية، قائلًا: حكومة الاحتلال فقدت عقلها وأعضاؤها إرهابيون.

 

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وأضاف محمود في تصريح صحفي له اليوم، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بضرب غزة بقنبلة نووية واعتبار ذلك خيارًا مطروحًا إرهاب تجاوز الحدود، وتعبير عن الفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

 

التهديد بضرب غزة بقنبلة نووية إرهاب تجاوز الحدود

 

وأشار وكيل صناعة البرلمان إلى أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تطرف وقح ولا بد من التحقيق فيها ومعرفة ما وراءها، مضيفًا: إسرائيل ترتكب المجازر وقد تقدم على عمل جنوني كذلك.

وحذر من أنه ليس غريبًا عن وزير بالحكومة الإسرائيلية المتطرفة الإدلاء بمثل هذه التصريحات السافرة العدوانية، فإسرائيل كيان قائم على الاحتلال ويمارس كل أنواع الجرائم، وليس غريبًا عنه صدور مثل هذه التصريحات الدموية.

واختتم المهندس معتز محمد محمود بالطلب من الحكومة الإسرائيلية الانصياع تمامًا لمطالب مصر والمجتمع الدولي بوقف فوري للحرب، وتفعيل هدنة إنسانية، محذرًا من وصول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه وحرب شاملة بالمنطقة.

 

القضية الفلسطينية المهندس معتز محمود جش الاحتلال قطاع غزة قنبلة نووية على غزة

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