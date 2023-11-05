"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

بثت فضائية "القاهرة الإخبارية"، مشاهد حية من مواصلة طيران الاحتلال الإسرائيلى لقصف البلدات الحدودية في جنوب لبنان.

كتائب القسام تعلن ضرب إيلات برشقات صاروخية متتالية من جنوب لبنان

وفي وقت سابق أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، دانا أبوشمسية، أن كتائب القسام التابعة لحركة حماس أعلنت عن ضرب إيلات وأن هناك رشقات صاروخية متتالية من جنوب لبنان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أن هناك عددًا من الصواريخ التي سقطت في مناطق مفتوحة بسبب القبة الحديدية.

وأشارت إلى أنه منذ قليل دوت صفارات الإنذار في مناطق شرق إيلات للمرة الأولى، لأن القسام أعلنت ضرب عن إيلات بصواريخ مصدرها جنوب إيلات بصواريخ بعيدة المدى، والذي يصل في مداه الجغرافي لـ250 كيلو مترًا.

استهداف وإسقاط منطاد تجسس إسرائيلي

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، باستهداف وإسقاط منطاد تجسس إسرائيلي على الحدود في جنوب لبنان.

وأعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني اليوم عن استهداف وإسقاط منطاد تجسس معادٍ رفعه العدو صباحًا فوق مستعمرة مسكاف عام.

وأوضحت القناة أن غارات جوية استهدفت المناطق الحرجية في الناقورة وعيتا الشعب ورميش وكفرحمام وكفرشوبا.

بدورها، قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن العدو الإسرائيلي استهدف منزلًا خاليًا في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة، ويقصف في هذه الأثناء بالمدفعية الثقيلة منطقة الحمامص.