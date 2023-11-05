نائب عن تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بالنووي: تهديد صريح بسبب صمت المجتمع الدولي

قال الدكتور عبد الله مبروك عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تصريحات وزير إسرائيلي عن ضرب غزة بقنبلة نووية، ومطالبة السكان الذهاب إلى "أيرلندا أو الصحاري"، هو تهديد صريح.

الدعم اللامتناهي من أمريكا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن هذا التهديد ظهر بالطبع بكل أريحية في ظل صمت المجتمع الدولي، وموقف الغرب والدعم اللامتناهي من أمريكا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القصف المستمر على قطاع غزة، وقتل الأطفال والنساء.

وأكد "مبروك" أن هذا التطرف في تصريحات الوزير الإسرائيلي، أتى بعد رؤية الدعم الكبير لإسرائيل، خاصة أن الجميع يرى عدد القتلى والتصريحات والمواقف الدولية التي لم تفعل شيء لصالح الفلسطينيين.

وأوضح أن هذا التصريح في القانون الدولي، يحاسب عليه من قاله، ولكن مع وجود أحزاب متطرفة فلا يتم محاسبة أحد، على أي تصريحات مع المجازر والإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة.