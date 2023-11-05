برلماني: تصريحات أحد وزراء حكومة الاحتلال بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية جنون وإرهاب

اعتبر النائب الدكتور حسين خضير، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصريحات أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية،واعتبار ذلك أحد الخيارات جنون وإرهاب إسرائيلي، مضيفا ان نتنياهو لا يسيطر على وزرائه، إلا إذا كان ما قاله هذا الوزير، يعبر عن سياسة جنونية تم النقاش بشأنها بالفعل داخل حكومة تل أبيب.

وقال د. خضير في تصريحات صحفية له اليوم، أرفض بشدة هذه التصريحات الإسرائيلية الموتورة حول ضرب غزة بقنبلة نووية واعتبرها إرهاب دولة، وتدفع لحرب شاملة في المنطقة. كما تكشف طبيعة عدوانية وإرهابية لأعضاء حكومة الاحتلال القابعة في تل أبيب ونواياها.

وأشار وكيل صحة الشيوخ، إنه ليس غريبا عن وزير بالحكومة الاسرائيلية المتطرفة، الإدلاء بمثل هذه التصريحات السافرة العدوانية، مشيرا إلى أن اسرائيل كيان قائم على الاحتلال، ويمارس كل أنواع الجرائم وليس غريبا عنه صدور مثل هذه التصريحات، الدموية.

وحذر خضير من تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بضرب غزة بقنبلة نووية، مطالبا بتحقيق دولي في مثل هذه التصريحات بإقالة هذا الوزير الإرهابي وتوضيح رسمي واعتذار من حكومة نتنياهو عن هذه الجرائم، ووقف الحرب فورا على قطاع غزة.

كفى دمار

واختتم بتحذير الحكومة الإسرائيلية مجددا من التمادي في حربها في غزة. قائلا: كفى ما تم من دمار وخراب وسقوط ألاف الشهداء، وعلى الجميع وضع نهاية لذه الهمجية الإسرائيلية.

وكان قد أثار وزير شئون القدس والتراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو حالة من الجدل بعد تصريحاته حول قصف قطاع غزة بقنبلة نووية، ما اعتبره البعض فضيحة للحكومة الإسرائيلية، ووضع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في موقف صعب، خصوصًا في ظل الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وفي أول رد فعل رسمي، أعلن مكتب نتنياهو عن إيقاف إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى، وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإنه في وقت سابق من اليوم، طرح إلياهو فكرة "قصف غزة بالقنابل النووية"، لكنه تراجع عنها لاحقًا باعتبارها ملاحظة "مجازية".