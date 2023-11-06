رئيس الوزراء العراقي: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأثنين، أن المجتمع الدولي فشل في الوفاء بواجباته تجاه أهالي غزة.

وقال رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس الأيراني ابراهيم رئيسي في طهران، نتقدم بوافر الشكر للرئيس الإيراني على حفاوة الاستقبال، منوهًا أن الزيارة إلى طهران تأكيد على عمق العلاقة بين البلدين وحجم الأمور المشتركة، وتأتي أهميتها في هذا الظرف الحساس الذي تشهده المنطقة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية

الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية

وأضاف رئيس الوزراء، عقدنا اجتماعا مع الرئيس الإيراني وكانت القضية الفلسطينية هي الأبرز، مبينًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية، مشيرا إلى أن مواقفنا مشتركة من القضية الفلسطينية، ونسعى لتحقيق الهدف الأهم وهو إيقاف إطلاق النار في غزة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، على موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وعبرت عنه المرجعية العليا والقوى السياسية والوطنية.

وأشار إلى، أن المجتمع الدولي قد فشل في الإيفاء بواجباته والتزاماته تجاه أهالي غزة، مستدركًا بالقول: إن سكان غزة يعيشون في سجن كبير على مدى عقود أمام مرأى ومسمع العالم.

إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي

وبين، أنه من يريد احتواء الصراع ومنع انتشاره بالمنطقة، عليه إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي لافتًا إلى أن الأزمة الفلسطينية جاءت نتيجة السياسة الإجرامية للاحتلال الصهيوني.

ومضى بالقول: إن قرار جر المنطقة إلى حرب شاملة بيد الطرف الذي يمارس العدوان على غزة، منوهًا أن العراق قدم مقترحًا لإنشاء صندوق لإعمار غزة، ومستعدون للمساهمة فيه.

وذكر، أن العراق يلعب دورًا، وتواصل مع دول المنطقة من اجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، مشددًا بالقول: مستمرون بالتواصل من أجل تحقيق هدف وقف إطلاق النار في غزة.

العمل على فتح الممرات الإنسانية

وأكد رئيس الوزراء العراقي، نعمل بكل جد على فتح الممرات الإنسانية، مشيرًا إلى أن العراق أرسل قوافل من المساعدات لأهالي غزة.

ولفت إلى، أن هناك ملفات شهدت خطوات عملية مع إيران وسنكمل المشاريع المشتركة بعد توقفها لسنوات، إضافة إلى وجود فرص كبيرة تؤسّس لشراكة إستراتيجية في مقدمتها طريق التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن اللجنة الأمنية المشتركة تمكنت من إزالة كل بؤر التوتر في المناطق الحدودية.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم، ان رئيس الوزراء العراقي يعمل على تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران.

وقال"رئيسي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في طهران، ان العلاقات بين العراق وإيران تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يعمل على تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وإيران.

وقدم الرئيس الإيراني، الشكر للحكومة العراقية في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والربط السككي، لافتا إلى أن إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء حول الأوضاع في غزة، وأردف، يجب وقف إطلاق النار ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإيصال المساعدات لغزة"، مبينا ان "كل من يدعم الكيان الصهيوني مشترك في الجرائم التي يرتكبها بغزة.

واضاف، ان المواقف مشتركة بين العراق وإيران في ملف القضية الفلسطينية، منوها أن الاحتلال اإسرائيلي انهار بعد الهزيمة التي تلقاها.