الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: الهجمات ضد القوات الأمريكية فى العراق غير مقبولة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، إن الهجمات التي يتم شنها على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق.

 

وصرح بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقد في العراق، بأن الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق غير مقبولة على الإطلاق.

 

وذكر أنه ناقش في رام الله مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية، وأن واشنطن تعمل بجدية لضمان عدم امتداد الصراع خارج القطاع.

 

وأضاف "بلينكن"، أن الهدنة الإنسانية تعزّز فرص إعادة المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدًا ترحيب الجميع بها.

 

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالوتيرة الحالية غير كافٍ تمامًا.

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