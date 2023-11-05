الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

يائير لابيد
يائير لابيد

قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية وليست قوة إقليمية ولم تربح الحرب.

وأكد يائير، أن المعارضة ستدعم كل خطوة وكل صفقة مهما كانت بعيدة المدى والمهم هو عودة المحتجزين، بحسب صحيفة الجارديان.

على صعيد أخر، كان طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، حركة حماس بالتوقف عن استخدام مرافق المستشفيات في غزة، قائلًا: "لن نقبل استخدام حماس الساخر للمستشفيات لإخفاء بنيتها التحتية الإرهابية".

وفي مؤتمر صحفي باللغة الإنجليزية بعد ظهر الأحد، عرض هاغاري ما زعمت إسرائيل أنه دليل على أن المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا تم بناؤه فوق البنية التحتية الحالية لحماس التي صورتها إسرائيل في عام 2010.

فيما تقول إسرائيل إنه خلال الأنشطة المشتركة لقواتها البرية والجوية والبحرية في قطاع غزة، "تم ضرب أكثر من 2500 هدف إرهابي". 

نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار 

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  رفضه مرة أخرى يوم الأحد، الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة حتى يتم إعادة جميع المحتجزين المتواجدين لدى حماس منذ أحداث 7 أكتوبر، والذي يزيد عددهم عن 240 محتجز.

وأضاف نتنياهو: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا، نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء"، بحسب ما جاء على صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال نتنياهو للطواقم الجوية والبرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل مكررا موقف الحكومة: “سنستمر حتى نهزمهم”.

 

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