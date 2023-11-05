الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تعلن إجلاء 100 من مواطنيها فى غزة عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال أوليفر دودن نائب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء أكثر من 100 بريطاني من  قطاع غزة.

وأوضح دودن أن الحكومة البريطانية تأمل في أن يتمكن المزيد من المغادرة كما حث على إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر.

 

فتح معبر رفح 

وتم فتح معبر رفح لعمليات إجلاء محدودة لمدة ثلاثة أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع والسماح لبعض حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم وبعض الجرحى من سكان غزة بالخروج من القطاع.

وقال دودن لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" "تمكن أكثر من 100 مواطن بريطاني من العبور من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، ومن المخيب للآمال للغاية أن يتم إغلاق المعبر أمس".

وأضاف: "نحن نتواصل عن كثب ونأمل أن يُعاد فتح المعبر مرة أخرى اليوم لتمكين المزيد من مواطني المملكة المتحدة من المغادرة".

وحثت بريطانيا على هدنة إنسانية في القصف الإسرائيلي لغزة، لكنها لم تطالب بوقف كامل لإطلاق النار، قائلة إن لإسرائيل الحق في حماية نفسها.

وقتل ما لا يقل عن عشرة بريطانيين في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، فيما قال دودن إنه لا يزال هناك ثلاثة بريطانيين في عداد المفقودين، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانوا قد تم احتجازهم أم لا.

وسبق وقالت وكالة رويترز نقلًا عن مصدر أمني مصري إنه تم  تعليق الإجلاء من قطاع غزة جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف.

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برنامج الأغذية العالمى يطالب بوصول المساعدات إلى غزة

وأصدرت سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، نداء عاجلًا من معبر رفح الحدودي من أجل توفير وصول آمن وموسع للمساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير ووصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، وقالت ماكين إن الآباء فى غزة فى الوقت الحالى لا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم، وما إذا كانوا سيبقون على قيد الحياة ليروا غدًا.

 

بريطانيا قطاع غزة معبر رفح مصر غزة

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