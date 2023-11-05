نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

قرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إيقاف الوزير عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسيما يهوديت" اليميني المتطرف عن حضور اجتماعات الحكومة.

وقال مكتب نتنياهو: "قرر رئيس الوزراء إيقاف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر".

وسارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التنصل من ادعاء وزير التراث عميحاي إلياهو بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة أمر وارد.

وقال نتنياهو في بيان: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع". "إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقًا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".

وجاء قرار نتنياهو بإيقاف الوزير اليميني المتطرف بعد تصريحاته عن أن هناك خيارات في إسرائيل بإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

وأعرب إلياهو عن معارضته لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين وصفهم بـ"النازيين"، قائلًا إنه لا يوجد شيء يسمى مدني غير متورط في غزة.

وتابع: "يجب على الوحوش الموجودة في غزة المغادرة، يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري".