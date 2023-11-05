الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو أوقفه.. تصريحات وزير التراث الإسرائيلى بضرب غزة بالنووى تهدد حكومة الاحتلال

نتنياهو
نتنياهو

سادت حالة من الاضطراب والارتباك داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عقب تصريح وزير التراث، عميحاي إلياهو، بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

حكومة الاحتلال ترفض تصريحات إلياهو

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، تعليقا على حديث وزير التراث الإسرائيلي عن استخدام النووي بغزة، بأنه تصريح صادم ومجنون يسيء لعائلات المختطفين.

بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هذه التصريحات منفصلة عن الواقع، فيما كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أن نتنياهو أوقف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسئولية، ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل.

بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أهالي المفقودين بشأن كلام الوزير إلياهو، بأنه  تصريح صادم يتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير، وعلى نتنياهو التصرف ضد من يسعى للإضرار بالمختطفين.

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الانقسام يضرب الأمريكيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير إسرائيلى يقترح ضرب غزة بقنبلة نووية

وسبق وقال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.

وردًا على سؤال في مقابلة مع راديو "كول بيراما" عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال إلياهو، وهو من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف: "هذا أحد الاحتمالات".

وينتمي إلياهو إلى حزب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ليس عضوًا في المجلس الوزاري الأمني الذي يشارك في صنع القرار في زمن الحرب، كما أنه لا يملك أي تأثير على مجلس الوزراء الحربي الذي يدير الحرب ضد حركة حماس، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع أن شمال القطاع ليس له الحق في الوجود، وأن أي شخص يلوّح بعلم فلسطين أو علم حماس "لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض".

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الانقسام يضرب الأمريكيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

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