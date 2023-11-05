الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤولون أمميون: سكان غزة يعيشون على قطعتين فقط من الخبز يوميًا

سكان غزة
سكان غزة

قال توماس وايت، مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن كل مدني في غزة  يعيش على قطعتين فقط من الخبز يوميا، لافتًا إلى أنه بالرغم من نقص الخبز والمواد الغذائية ولكن العبارة الرئيسية التي تسمع في غزة "المياه.. المياه".

وأضاف توماس وايت، أنه سافر "طول وعرض غزة في الأسابيع القليلة الماضية"، واصفًا المكان بأنه "بؤرة  الموت والدمار".

وأضاف أنه لا يوجد مكان آمن الآن، حيث أن الناس يخشون على حياتهم ومستقبلهم وقدرتهم على إطعام أسرهم.

وقال وايت لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في مؤتمر صحفي من غزة، إن وكالة اللاجئين الفلسطينية، المعروفة باسم الأونروا، تدعم حوالي 89 مخبزًا في جميع أنحاء غزة، بهدف إيصال الخبز إلى 1.7 مليون شخصًا، مردفًا: “ولكن الآن لم يعد الناس يبحثون عن الخبز، إنهم يبحثون عن الماء".

وقالت نائبة منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط لين هاستينغز، وهي أيضا منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إن خطا واحدا فقط من خطوط إمدادات المياه الثلاثة القادمة من إسرائيل التي تعمل، بحسب الجارديان.

الاعتماد على المياه المالحة للشرب

وأضافت: "أصبح الكثير من الناس يعتمدون على المياه الجوفية قليلة الملوحة أو المالحة، هذا إن اعتمدوا على الإطلاق".

وفي السياق نفسه، أصدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نداءً من أجل توسيع نطاق الممرات الأمنة إلى غزة بشكل عاجل في ظل انخفاض الإمدادات الغذائية "بشكل خطير".

وقالت سيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالمي، في بيان يوم الأحد: "في الوقت الحالي، لا يعرف الآباء في غزة ما إذا كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم، أم أنهم لن يبقوا على قيد الحياة ليروا الغد"، محذرة من أن المعاناة  في غزة لا يمكن تصورها.

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