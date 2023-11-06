الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لدينا وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات للمدنيين

نبيل أبوردينة
نبيل أبوردينة

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أن الأولوية حاليا لدى السلطة الفلسطينية هي وقف الحرب على غزة، وضرورة إيصال الدعم والمساعدات للمدنيين.

وقال أبوردينة- في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية"- إنه يجب على المجتمع الدولي الضغط؛ لوقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، وسرعة إدخال المواد الطبية والإغاثية لأكثر من مليوني فلسطيني.

وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل؛ لوقف المذابح والإبادة في حق الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك يتم التفاوض على مرحلة ما بعد العدوان.

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لليوم الـ31 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

وفي سياق آخر أعلن منسق الهلال الأحمر الفلسطيني على ضميدي، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 10 آلاف شهيد، مع استمرار القصف المكثف على القطاع وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة. 

وأعرب منسق الهلال الأحمر الفلسطيني ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الإثنين، من مدينة نابلس ـ عن أسفه الشديد لعدم قدرة المنظمات والمؤسسات الدولية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى غزة في ظل الوضع الراهن الذي وصفه بـ"المأساوي للغاية".

وأوضح أن "الوضع في غزة مأساوي وكارثي بسبب وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية والغذائية مع خروج المستشفيات عن الخدمة وتعطل سيارات الإسعاف عن العمل جراء استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى وجود أزمة كبيرة في توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي القطاع.

وأكد ضميدي أن "الهلال الأحمر الفلسطيني ينسق مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية لكن لا يتم إيصال المساعدات بشكل كافي لقطاع غزة"، منتقدا في الوقت نفسه "استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا مثل الفوسفور الأبيض من أجل إبادة أهل غزة".

وحذر منسق الهلال الأحمر الفلسطيني من عواقب كارثية في القطاع الصحي بغزة مع ارتفاع عدد المصابين في ظل وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية وانتشار الأمراض والأوبئة جراء صعوبة انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض.

الرئاسة الفلسطينية لسلطة الفلسطينية المساعدات للمدنيين إيصال الدعم وقف الحرب على غزة

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