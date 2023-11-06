الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

غواصة أمريكية
غواصة أمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية التابعة لـ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، عن وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى الشرق الأوسط.

ويأتي وصول الغواصة الأمريكية بعد أيام من وصول أسطول حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور إلى الشرق الأوسط من أجل مساندة الاحتلال الإسرائيلي ومنع توسع الصراع الدائر في غزة إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، أن مجموعة هجومية أخرى لحاملة طائرات أيزنهاور، وصلت إلى الشرق الأوسط، وهي الثانية التي تتمركز في المنطقة وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

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