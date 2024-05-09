سعر الريال السعودى اليوم الخميس 9-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
يكثر البحث بشكل دوري عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سواء من المصريين المقيمين في المملكة السعودية العربية ويسعون لإرسال التحويلات المالية لأسرهم أو للمواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة الحج هذا العام.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي في مصر
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
12.6597 جنيه شراء
12.6983 جنيه بيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
12.65 جنيه للشراء
12.69 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
12.66 جنيه للشراء
12.69 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
12.64 جنيه للشراء
12.69 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في في بنك القاهرة
12.66 جنيه للشراء
12.69 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
12.61 جنيه للشراء
12.69 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib
12.60 جنيه للشراء
12.69 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
بلغ قيمة الريال السعودي نفس القيمة أمام الدولار الأمريكي حيث بلغ 1 ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي
أسعار العملات الاجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.4828 جنيه شراء
47.6211 جنيه بيع
يورو
51.0440 جنيه شراء
51.2118 جنيه بيع
جنيــه إسترليـنى
59.3440 جنيه شراء
59.5360 جنيه بيع
دولار كنـدى
34.5304 جنيه شراء
34.6411 جنيه بيع
كرون دانمركى
6.8447 جنيه شراء
6.8650 جنيه بيع
كرون نرويجى
4.3470 جنيه شراء
4.3609 جنيه بيع
كرون ســويدى
4.3577 جنيه شراء
4.3714 جنيه بيع
فرنك سويسرى
52.2478 جنيه شراء
52.4231 جنيه بيع
100 ين يابانى
30.5552 جنيه شراء
30.6502 جنيه بيع
دينــار كويتى
154.2851 جنيه شراء
154.9360 جنيه بيع
درهم اماراتى
12.9272 جنيه شراء
12.9655 جنيه بيع
دولار اســـترالى
31.1962 جنيه شراء
31.2966 جنيه بيع
دينــار البحــرين
125.9123 جنيه شراء
126.3194 جنيه بيع
ريـــال عمـــانى
123.3383 جنيه شراء
123.7331 جنيه بيع
ريـــال قطــــرى
13.0161 جنيه شراء
13.0648 جنيه بيع
دينـار اردنـى
66.8772 جنيه شراء
67.2615 جنيه بيع
يوان صينى
6.5706 جنيه شراء
6.5906 جنيه بيع
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