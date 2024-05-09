سعر الريال السعودى اليوم الخميس 9-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

يكثر البحث بشكل دوري عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سواء من المصريين المقيمين في المملكة السعودية العربية ويسعون لإرسال التحويلات المالية لأسرهم أو للمواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة الحج هذا العام.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

12.6597 جنيه شراء

12.6983 جنيه بيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

12.65 جنيه للشراء

12.69 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

12.66 جنيه للشراء

12.69 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

12.64 جنيه للشراء

12.69 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في في بنك القاهرة

12.66 جنيه للشراء

12.69 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

12.61 جنيه للشراء

12.69 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib

12.60 جنيه للشراء

12.69 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

بلغ قيمة الريال السعودي نفس القيمة أمام الدولار الأمريكي حيث بلغ 1 ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي

أسعار العملات الاجنبية اليوم

دولار أمريكى

47.4828 جنيه شراء

47.6211 جنيه بيع

يورو

51.0440 جنيه شراء

51.2118 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى

59.3440 جنيه شراء

59.5360 جنيه بيع

دولار كنـدى

34.5304 جنيه شراء

34.6411 جنيه بيع

كرون دانمركى

6.8447 جنيه شراء

6.8650 جنيه بيع

كرون نرويجى

4.3470 جنيه شراء

4.3609 جنيه بيع

كرون ســويدى

4.3577 جنيه شراء

4.3714 جنيه بيع

فرنك سويسرى

52.2478 جنيه شراء

52.4231 جنيه بيع

100 ين يابانى

30.5552 جنيه شراء

30.6502 جنيه بيع

دينــار كويتى

154.2851 جنيه شراء

154.9360 جنيه بيع

درهم اماراتى

12.9272 جنيه شراء

12.9655 جنيه بيع

دولار اســـترالى

31.1962 جنيه شراء

31.2966 جنيه بيع

دينــار البحــرين

125.9123 جنيه شراء

126.3194 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى

123.3383 جنيه شراء

123.7331 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

13.0161 جنيه شراء

13.0648 جنيه بيع

دينـار اردنـى

66.8772 جنيه شراء

67.2615 جنيه بيع

يوان صينى

6.5706 جنيه شراء

6.5906 جنيه بيع

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