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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية، حيث شهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ قد تسجا 25% منذ أعلن الحكومة عن تخفيض ال أسعار مع زيادة الأفراجات الجمركية، بإضافة إلي أستقرار أسعار الدولار.

وقد أعلنت بروصة الدواجن اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي سجلت حالة من الأستقرار، فقد جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 

سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء حالة من الأستقرار في مستهل التعاملات الصباحية داخل البورصة الرئيسية للدواجن، حيث سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء  سعر تراوح مابين  78 جنيه إلي  79 جنيه، وقد تصل إلي المستهلك بسعر 90 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 

بينمارارتفعت أسعار اللحوم السلسو بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء لتسجل سعر تراوح مابين 95 جنيه  إلي 96 جنيه، والتي تصل إل يالمستهالك بسعر 108 جنيه.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 

بينما ارتفعت أسعار لحم الفراخ البلدي داخل بورصة الدواجن  125  جنيه و 130جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر يصل إلي 140 جنيه، كما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض   75 جنيه داخل بورصة الدواجن الرئيسية.

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 6-5-2024

أسعار البانية اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

سجل سعر كيلو البانية اليوم الثلاثاء سعر تراوح ما بين 190 إلى 210 جنيهات للكيلو في الأسواق الشعبية.

سجل سعر كيلو الأوراك اليوم الثلاثاء سعر تراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الصدور اليوم الثلاثاء سعر تراوح ما بين 120 إلى 135 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم الثلاثاء سعر تراوح ما بين  80 إلى 100 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو  الأجنحة اليوم الثلاثاء سعر  تراوح ما بين 70 و80 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الهياكل اليوم الثلاثاء سعر تراوح ما بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 

سجلت أسعار  كرتونه بيض أحمر 124 جنيه 125 جنيه

سجلت أسعار  كرتونه بيض أبيض 119 جنيه 120 جنيه

سجلت أسعار  كرتونه بيض بلدي  كرتونه 114 جنيه 115 جنيه

اسعار الدواجن التعاملات الصباحية ملحوظ الإفراجات الجمركية أسعار الدولار

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