سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

أزداد محرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة عن سعر الريال السعودي في مصر، وذلك لقرب موسم الحج للمسلمين بوقفة عرفات والعيد الاضحى المبارك، وخلال السطور التالية يقدم موقع الدستور سعر الريال السعودي بمختلف البنوك في مصر للبيع والشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

12.7672 جنيه للشراء

12.8059 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

فيما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء12.72 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع

وسجل الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء 12.72 جنيه للشراء 12.75 جنيه للبيع

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 12.70 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع

وجاء سعر الريال السعودي في في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 12.76 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء12.66 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأربعاء 12.66 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12.45 جنيه للشراء 12.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 12.44 جنيه للشراء 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 12.66 جنيه للشراء 12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.80 جنيه للشراء 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.29 جنيه للشراء 12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 12.71 جنيه للشراء 12.75 جنيه للبيع.