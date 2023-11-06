الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"فرحات": تصريحات عميحاي إلياهو باستخدام السلاح النووي تهديد مباشر للسلام بالشرق الأوسط

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف بإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وتترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وأن الأمر لا ينحصر فيما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي، بالدفاع عن النفس أو محاربة ما يسمونه إرهابا ولكنها حرب إبادة تشنها إسرائيل علي المواطنين في قطاع غزة لافتا إلى أن هذه التصريحات تمثل تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط بأكمله.

 

تاريخ طويل من التطرف


وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات اليوم، إن  الاحتلال الإسرائيلي يمتلك تاريخا طويلا من التطرف والعنصرية والدموية إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته، واستخدام الأسلحة النووية أو حتى مجرد التهديد باستخدامها  يعد انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، والتهديدات الإسرائيلية باستخدام قنبلة نووية ضد شعب أعزل جريمة غير مسبوقة في التاريخ، تؤكد فشل النظام الأممي، وهدم الدول الكبرى لكل المنظمات الدولية.

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الغرب يتعامل بازدواجية مع القصف اللا إنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال، في إطار كاشف للدعاية التي طالما تبنوها دفاعا عن حقوق الإنسان من جانب، بينما تمثل في الوقت نفسه دعما ضمنيا للدعوات الإسرائيلية بتهجير سكان القطاع، من أراضيهم، إلى دول الجوار، رغم أنهم يتبنون مواقف صارمة تجاه اللاجئين إلى أراضيهم.


وطالب فرحات بتدخل عاجل من المنظمات الدولية ومجلس الأمن بشأن تلك التصريحات التي تتنافى مع كافة القوانين الدولية، مشددا في الوقت نفسه على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار بالكامل.

 

قطاع غزة قنبلة نووية حرب غزة 2023 عوتسما يهوديت وزير التراث الإسرائيلي اللواء دكتور رضا فرحات

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