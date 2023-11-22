ريهام عفيفي: جهود القيادة السياسية ساهمت في تحقيق الهدنة الإنسانية داخل غزة

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الدور الذى لعبته مصر تجاه القضية الفلسطينية منذ حدوث الأزمة في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت عفيفي، إن الدور المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية مستمر طوال الوقت.

خطوة لمراجعة المجتمع الدولي موقفه تجاه الشعب الفلسطيني

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن جهود القيادة السياسية المستمرة ساهمت فى تحقيق الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة كخطوة نحو الوصول إلى تسوية نهائية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في تحقيق اتفاق يضمن الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة، هو خطوة لمراجعة المجتمع الدولي موقفه تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار الضغط للوصول إلى حلول سلمية لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت النائبة ريهام عفيفي إلى أهمية القرار المصري فى منع محاولات التهجير القسري للفلسطنيين من قطاع غزة بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت: “الشعب المصري يساند القيادة السياسية فى تصديها لهذة المحاولات التى تسعى إسرائيل إلى تحقيقها”.

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن مصدر مصري مسؤول يفيد بأن مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت “القاهرة الإخبارية”، إنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة التمديد.

وفي وقت سابق، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية" عن تكثيف الجهود المصرية مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وحسب المصدر، تضطلع مصر بدور الوسيط في محاولة لتحقيق هدنة إنسانية، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة توترا متصاعدا، وتزايد الحاجة إلى حلول دبلوماسية فعّالة لتجنب تصعيد النزاع.

الجهود المصرية، التي تعد جزءًا من سياستها الخارجية المنصبة على تعزيز الاستقرار في المنطقة، تلقى دعمًا وترحيبًا من المجتمع الدولي. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها فرصة مهمة لتخفيف التوترات وإحلال السلام في منطقة تعاني منذ فترة طويلة من النزاعات.