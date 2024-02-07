الجبلاوي: قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى أدخلت الفرحة لبيوت المصريين

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد شعور الرئيس بما يشعر به المواطن المصري في ظل هذا الغلاء الذي يشهده العالم أجمع وليس مقتصرا على مصر فقط.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات تهدف إلى حماية اجتماعية عاجلة تساعد المواطنين على مواجهة هذا الغلاء، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تدخل البهجة والفرحة على الأسر المصرية، قائلا: شكرا للرئيس السيسي لشعوره بما يعاني منه المصريون.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن الرئيس السيسي أكثر الرؤساء حرصا على اتخاذ قرارات الحماية الاجتماعية باستمرار، موضحا أن الرئيس السيسي دائما ما يصدر مثل هذه القرارات لمساعدة الأسر المصرية وهذا يؤكد أنه ليس بعيدا عما يعاني منه المواطنون بل هو يعرف جيدا ما يطلبه المصريون وما يشعرون به.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

زيادة الأجور

وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.